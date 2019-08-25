Son Dakika Haberleri: Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi
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Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi

1 saat önce

Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendiElazığ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Kötü koku yayan sakatat işletmesi mühürlendi

Elazığ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. İşletme, belediye ekibi tarafından mühürlendi.

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Elazığ Belediyesi'ne yapılan şikayetin ardından bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. İşletmede incelemede bulunan zabıta ekipleri, sakatat tesisini, standartlara uygun olmadığını belirleyerek mühürledi.

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Bu işletmenin atıkları dereye atması nedeniyle kötü kokular meydana geliyordu. Mahalle sakinleri geçmişte tepki göstermişlerdi. Ama son birkaç gündür kötü kokular artmaya başladı. Sakatatları bu alanda biriktirmeye başladılar galiba. Bunun üzerine vatandaşlar bu alan da toplanıp tepki gösterdi. Biz de belediye başkanımıza konuyu ilettik. Mühürlenen işletmenin çevresi de temizlenecek" dedi.

Aksaray, Zabıta, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
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