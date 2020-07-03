Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Sağlamoğlu (67), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Sağlamoğlu (67), evinde ölü bulundu. Sağlamoğlu'nun öldüğü, yaşadığı siteyi kötü koku sarınca ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bir sitede oturan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde yayılan kötü kokuyu site müdürüne söyledi. Yapılan araştırmada, kötü kokunun, bir devlet kurumundan emekli olan ve 25 yıldır tek başına yaşayan Mehmet Sağlamoğlu'nun oturduğu zemin kattaki evden geldiği belirlendi. Camı açık olan eve giren site görevlisi, Sağlamoğlu'nun yarı çıplak yatağında hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülen Sağlamoğlu'nun cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Sağlamoğlu'nun yaşadığı sitenin müdürü Osman Çağlayan, "Sitede kötü bir koku yayılması üzerine komşularımız ihbarda bulundu. Site görevlimiz kontrol edince kokunun Mehmet Bey'in evinden geldiğini gördük. 25 yıldır burada tek başına yaşıyordu" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

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