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Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş - Son Dakika

Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş

07.07.2021 10:35

Kağıthane'de bir binada kiracı olarak yaşayan 57 yaşındaki Burhan Aydın'dan 3 gün boyunca haber alınamadı. Aydın'ın oturduğu daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girerek kiracısını çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Evde yapılan inceleme kiracının evi hint keneviri tarlasına çevirdiği görüldü. Önceden Hollanda'da yaşayan şahsın, cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde de duruluyor.

İstanbul Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde13 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi İsmail S., 3 gün boyunca kiracısı Burhan Aydın'a (57) ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden ev sahibi, ışığın açık olduğunu fark ederek kapıya vurdu.

DAİREDEN GELEN KÖTÜ KOKUDAN ŞÜPHELENDİLER

Defalarca vurmasına rağmen kapının açılmaması ve kötü kokular gelmesi üzerine ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısının çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğalgaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine içeride inceleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat kurularak seraya çevrilen evin salonunda 376 adet kök Hint keneviri ele geçirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

EVİNİ HİNT KENEVİRİ SERASINA DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Bilgi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve şahsın üzerinde detaylı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda giriş ve bahçe kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve eve 3 gün boyunca kimsenin giriş-çıkış yapmadığı tespit edildi. Burhan Aydın'ın cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hint kenevirleri ise toplanılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğalgaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı

''ÖNCEDEN HOLLANDA'DA YAŞIYORMUŞ''

Olayla ilgili konuşan Nahit Atilla, "Pazar günü binadan ağır kokular gelmeye başladı. Üst kattaki polise haber vermiş, polis gelip içeriye girince ilk başta basit bir şey olarak görünüyor. Olay yeri inceleme ekipleri gelip odanın kapısını açtıklarında 400'e yakın Hint keneviri çıkıyor. Kendisi sokakta çok dolaşmazdı, kenevirleri beslemek eve sürekli karpuz kavun alırmış, daha kaliteli olsun diye. Kendisi önceden Hollanda'da yaşıyormuş ve bu işi yapıyormuş.

CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Adamın hakkında en ufak bir şey bilmiyorduk, ölünce öğrendik. O kadar malzemeyi evinde tuttuğuna göre kendini asma ihtimali benim için çok düşük, asılış şekline bakılınca da intihar değil de cinayet gibi görünüyor. Bu sokakta böyle bir şey olmasına çok şaşırdım. Bu şekilde ilk kez gördük. Eve iklimlendirme yapmış, kendini kimseye belli ettirmemiş. Kirasını 3-4 gün önceden veriyormuş, bayramlarda da çocuklara 100-200 lira para dağıtıyormuş. Ev sahibi kapıma gelmesin de kimsenin aklına gelmesin diye o şekilde yaptığını düşünüyorum" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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