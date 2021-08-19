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Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu - Son Dakika

Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu

19.08.2021 18:55
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde, kötü kokunun geldiği bölgeye giden vatandaşlar boş bir arazide erkek cesedi buldu. Konuyla ilgili cinayet şüphesi sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı. Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük'ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu

Osman Küçük, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu - Son Dakika


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