Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, kötü koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde ekipler; H.K.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Günler öncesinden öldüğü tahmin edilen H.K.'nın evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kötü kokunun kaynağı ceset çıktı! Bina sakinlerinin şüphesi cansız bedenin bulunmasını sağladı - Son Dakika