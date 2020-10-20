"Kötü kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor" - Son Dakika

"Kötü kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor"

20.10.2020 12:34

BAĞIRSAKLARDAKİ faydalı bakterileri arttıran kefir ayrıca kötü kolesterolü düşürme, tansiyonu dengeleme gibi etkilere de sahip. Kefirin Kuzey Kafkasya'da hastalıkların tedavisinde alternatif olarak kullanılan fermente bir içecek olduğunu ifade eden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr.

BAĞIRSAKLARDAKİ faydalı bakterileri arttıran kefir ayrıca kötü kolesterolü düşürme, tansiyonu dengeleme gibi etkilere de sahip. Kefirin Kuzey Kafkasya'da hastalıkların tedavisinde alternatif olarak kullanılan fermente bir içecek olduğunu ifade eden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver vücudu bakteri ve virüslerden korumada etkili olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, süt ve kefir tohumlarının mayalanması sonucu bazı yararlı bakteri ve maya türlerinin meydana gelmesiyle oluşan kefirin, kalp-damar ve mide-bağırsak sağlığına faydaları ve kanser oluşumunu engellemesinin yanında immun (bağışıklık) sistemi güçlendirmesi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. İpek Ada Alver, "B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler bakımından zengin olan kefir, özellikle bağırsaktaki yararlı bakterilerin artışına neden olarak bu bakterilerin vücuda dışarıdan giren ya da vücutta oluşan mikroorganizma ve tümör hücreleri gibi yabancı maddelerle savaşmasına yardımcı olur dolayısı ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir" dedi.

ANNE SÜTÜNE EN YAKIN BESİN

Kefirin, bağışıklık sistemini yüksek oranda güçlendirici ve pek çok hastalıktan koruyucu faktörleri içeren anne sütüne yakın bir besin olduğunu belirten Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde yüksek oranda immunoglobulinleri içeren ilk süt dediğimiz kolostrum süt verilen ve mümkünse 2 yaşına kadar emzirilen bebeklerde ilerleyen yaşlarda hastalığa yakalanma oranında azalmalar görmekteyiz. Anne sütünün içeriğinde; karbonhidrat, protein ve yağ gibi besleyici faktörlerin yanında, B6, B12, C, D, E, K, folat vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamin, sodyum, potasyum, çinko, demir, magnezyum gibi mineraller bulunmakta ve vücudun ihtiyacı olan tüm bileşenleri içermektedir. Kefirin içeriğinde de benzer yapılar olduğundan, çeşitli nedenlerden dolayı anne sütü alamayan çocuklarda muhakkak anne sütüne eşdeğer olan ev yapımı kefir tüketilmelidir. Aynı zamanda kefirde laktoz oranı düşük olduğu için laktoz intoleransı olan bireylerde de güvenle kullanılabilmektedir."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA GİDEN ÇOCUKLAR KEFİR İÇMELİ"

Türkiye'de yüz yüze eğitimin pek çok kademede hayata geçirildiğini ve maske, mesafe, el yıkamanın yadsınamaz ölçüde etkili olsa da bağışıklık sisteminin koronavirüse yakalanmada önem taşıdığını belirten Dr. İpek Ada Alver, "Çocuklara maske, mesafe ve el yıkama eğitimleri vermenin yanında doğal gıdalarla beslenmelerine ve kefir tüketmelerine de özen gösterilmeli. Kefir, aslında bir nevi profilaktik (hastalığın oluşumunu engelleyici) tedavide kullanılan ek besin ve evde yapımı da en kolay ve en ucuz fermente ürünlerden. Bağışıklık sistemini güçlü tutan kefir, koronavirüs de dahil olmak üzere diğer bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonlara yakalanmayı önlemede faydalı olacaktır. Fakat şu noktaya da dikkat çekmek isterim ki, nasıl olsa kefir tüketiyoruz koronavirüse yakalanmam diye tedbir ve önlemleri asla elden bırakmamalıyız. Unutulmamalıdır ki kefir, koronavirüsü tedavi etmez bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden hastalıklara yakalanma oranını azaltabilir" dedi.

FAYDALARI NELER?

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Görevlisi Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver kefirin faydalarını şöyle sıraladı:

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Özellikle kötü kolesterolü düşürerek kanda pıhtılaşmayı ve tıkanmayı azaltır, tansiyonu dengeler ve kalp-damar sistemi üzerinde iyileştirici etkisi mevcuttur.

Kanı temizler.Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaların üremesini sağlar.Antitümoral etkisi sayesinde kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.Vitamin eksikliğini engeller.Antioksidan etkisi sayesinde enerji verir ve genç kalmayı sağlar.

Gastrointestinal sistem hastalıklarının ve laktoz intoleransının oluşmasına engel olur."


- İstanbul

Kuzey Kafkasya, Kanser, Tümör, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kötü kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kötü kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei