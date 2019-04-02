Son Dakika Haberleri: Kötü Muameleye Maruz Kalan Eşeği Jandarma Buldu

Kötü Muameleye Maruz Kalan Eşeği Jandarma Buldu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kötü Muameleye Maruz Kalan Eşeği Jandarma Buldu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Eşeğe kötü muamele yapan şahıslar, jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda işkenceye maruz kalan eşeği ve eşeğe kötü muamele yapan zanlıları tespit etti. Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri, Turgutlu Belediyesi barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında da 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:02 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, Jandarma, 3. Sayfa
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