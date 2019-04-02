Kötü Muameleye Maruz Kalan Eşeği Jandarma Buldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Eşeğe kötü muamele yapan şahıslar, jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı.



Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda işkenceye maruz kalan eşeği ve eşeğe kötü muamele yapan zanlıları tespit etti. Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri, Turgutlu Belediyesi barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında da 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. - MANİSA

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