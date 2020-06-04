Kötü Niyetli Botlar Pek Çok Sektöre Ciddi Zararlar Veriyor - Son Dakika

Bellirli bir standartı olmayan ve pek çok yazılımı aynı anda gerçekleştirebilen robot yazılımlar olan botlar, pek çok sektörü, internet ortamında olumsuz etkiliyor. Kötü niyetli botların en çok etkilediği sektörler arasında ise turizm, medya ve e-ticaret başta bulunuyor. İnternet trafiğinin 3'te1'ini oluşturan kötü niyetli botlar yüzünden uçak koltukları satılamıyor, medya yayıncıları yanlış kararlar verebiliyor.



Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kötü niyetli botların etkilediği alanlarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Kötü niyetli botların siber saldırganlar tarafından veri toplamanın yanı sıra kendilerine özel avantajlar sağlamak için de kullanıldığını hatırlatan Tursun, gerekli siber güvenlik çözümleri sağlandığı taktirde kötü niyetleri botların verdiği zararın önüne geçilebileceğini belirtiyor.



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Kötü Niyetli Botlar Otel Odalarını Sattırmıyor, Uçak Koltuklarını Dolu Gösteriyor



Dünya genelinde 2019 yılından bu yana %15'lik bir büyüme gerçekleştiren e-ticaret sektörü, kötü niyetli botlar tarafından en çok zarara uğrayan sektör olarak biliniyor. E-ticaret sektöründe yaşanan büyümeyle birlikte web sitelerine, uygulamalara, API'lere de saldırıların arttığı gözleniyor. Ödeme sayfalarında sahtekarlıklar yapılması, ürün sayfalarındaki içeriklerin ele geçirilmesi, ana sayfalardaki Brute Force saldırıları, kullanıcı girişlerinde ve kimlik bilgilerinin doldurulmasında gerçekleştirilen otomatize saldırılar ve çok daha fazlası kötü niyetli botlarla gerçekleştirilebiliyor. E-ticaret sektöründe bu alanlarda ve çok daha fazlasında kötü niyetli botların zarara neden olduğunu belirten Tursun, aksaklıkların kazancı ciddi oranda etkilediğini ve e-ticaret şirketlerinin uygulamalarını korumaya büyük yatırımlar yapması gerektiğini ifade ediyor.



Medya sektörü üzerine etkileriyle ilgili de fikirlerini belirten Gürsel Tursun, pek çok iyi niteli botun medya sektöründe hali hazırda kullanıldığını, kötü niyetli botların filtrelenmesi için zorluklar olduğunu söylüyor. Rakiplerin ve reklam platformlarının medya kampanyalarının analizlerini çarpıtmak için kötü niyetli botları kullanabildiklerini ifade eden Tursun, bu şekilde medya yayıncısının yanlış kararla vermesine neden olunabildiğini belirtiyor.



Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, internet üzerinden satılamayan uçak koltuklarının ya da otel odalarının da kötü niyetli botların yüzünden olduğunu söylüyor. Envanter reddinin tanımlanan en yaygın bot saldırısı türü olduğunu belirten Tursun, bu saldırının en çok online satışta görüldüğünü ifade ediyor. Tursun, zaman aşımı yaratılarak koltukların ya da otel odalarının elde tutulduğunu söylüyor ve bu şekilde turizm ve hava yolu sektörünün ciddi zarara uğradığını belirtiyor.