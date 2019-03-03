Kötü Ruhları Böyle Korkutuyorlar: 3 Bin Yıllık Festival!

KADİM antik çağ geleneği olarak Trakya
, Bulgaristan
ve Yunanistan
'da yaşayan Traklar'dan günümüze yansıyan Bulgaristan'daki maske festivalinde maskeli ve renkli tüylü kıyafetler ile baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhların uzaklaştırılmaya çalışması anlatıldı.
Yambol Belediyesinin düzenlediği etkinlikte tüylü, boynuzlu, büyük maskeler takmış, farklı giyimleriyle dikkat çeken gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını canlandırdı.BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Festivale Bulgaristan'ın çeşitli şehirlerinden binlerce kişi katılırken, Türkiye
'den de fotoğraf sanatçıları da festivale büyük ilgi gösterdi.
El yapımı 'kuker' maskeler ve üstlerindeki sayıca fazla çanlarla hünerlerini sergileyen grupların Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çanlarla çıkardıkları sesler ilgi topladı. 3 bin yıllık ritüele birbirinden ilginç maskeler damga vurdu.