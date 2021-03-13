Kötü şöhretini unutup tadını çıkaralım

BROKOLİLİ MAKARNA SALATASI

Doyurucu, tam bir öğün

Şef İdil Yazar'dan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

2 adet brokoli

3 dal taze kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1/3 bardak dolmalık fıstık

500 gram burgu makarna

1/2 bardak kurutulmuş domates

1 adet kabak

2 adet salatalık

3 yemek kaşığı dereotu

1 adet limon

250 gram beyazpeynir

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Yağlı kağıt serili tepsiye brokolileri yayın, üzerine limon dilimleri yerleştirin.

Kıyılmış sarımsakları bir kaseye alın. Tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırın, brokolilerin üzerine dökün. Taze kekik serpiştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.

Dolmalık fıstığı bir tavaya alın ve rengi dönene kadar kavurun.

Haşlanan makarnanın suyunu süzün. Derin bir kasede doğranmış çiğ kabak ve salatalıkları birleştirin. Dilimlenmiş zeytin, kurutulmuş domates, dereotu ve kavrulmuş fıstığı ilave edin.

Sos için bir kasede zeytinyağının içine limon kabuğu rendeleyin. Suyunu da sıkıp biraz tuz ilave edin ve güzelce karıştırın.

Sosu salatanın üzerinden dökün. Servis tabağına makarnadan alın. Üzerine fırında pişen brokoliden ekleyin. Biraz beyazpeynir serperek servis edin.

BROKOLİ KÖFTE

Tadını sevdirecek yöntem

Şef Sinem Çapraz'dan... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

700 gr haşlanmış brokoli

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı siyez unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 dal taze soğan

Toz kırmızıbiber

Kuru nane

1 su bardağı kadar maydanoz, nane, dereotu ve fesleğen karışımı

2 diş sarımsak

Toz zencefil

Muskat

Tuz ve karabiber

NASIL YAPARIM?

Haşlanmış brokolileri blender'dan geçirin. Diğer malzemeleri de içine ekleyip karıştırın.

Fırınınızı 170 derecede ısıtın.

Blender'dan geçirdiğiniz karışımı kaşık yardımıyla toplar haline getirin ya da mücver gibi şekil verin.

Isınmış fırında 20 dakika pişirin.

Yoğurda kuru nane serperek sosunu hazırlayın ve servis edin.

FIRINDA BROKOLİ, KARNABAHAR, HAVUÇ

İçinde yok yok

Şef Refika Birgül'den... (4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1 küçük boy brokoli

Küçük boy karnabahar

2 adet havuç

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Nar

1 tatlı kaşığı tane kişniş

1 çorba kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

NASIL YAPARIM?

Küçük boy karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın.

Havuçları 2 cm uzunluğunda doğrayın.

3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tane kişniş, 1 çay kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı keten tohumu, 1 tatlı kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı karabiber ve ince dilimlediğiniz 2 diş sarımsağı karıştırıp havuç, brokoli ve karnabaharları güzelce bu sosa bulayın.

Fırın kağıdı serilmiş tepsiye malzemeleri yayıp 180 derecede 25 dakika pişirin.

Biraz soğuyunca tabağa alın ve üzerine 2 avuç nar serpin.

SARIMSAKLI, SUSAMLI BROKOLİ SALATASI

Pratik ve lezzetli

"Brokoli salatası tarifimi mutlaka vermem lazım" diyen muhabirimiz Gizem Coşkunarda'dan... (1 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1.5 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Çiçeklerine ayrılmış 2 adet brokoli

1/4 bardak zeytinyağı

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı kimyon tohumu ya da tozu

1 tatlı kaşığı susamyağı (ya da 2 tatlı kaşığı susam)

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Tuzlu ve sirkeli suda brokolileri diriliğini kaybettirmeden haşlayın.

Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsak ve kimyonu kokuları çıkana kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.

Susamyağı ve pulbiberi ilave ettikten sonra karışımı brokolinin üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Oda sıcaklığında en az 1 saat bekletin ve servis edin.

HAFIZAYA İYİ GELİYOR

Uzman diyetisyen Şeyma Alma Kılıç

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