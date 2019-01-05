Kötü Yorumlar Makyajımı Düzeltiyor
6 dakika önce
YouTube'da geçirdiğim 5 sene içinde 500'den fazla video yükledim ve de binlerce yorum alıp okudum. Yorumların YouTube'da ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok. Bu etkiyi daha net gösterebilmek için bu videoda kötü yorumlarla makyaj yaptım.
YouTube'da geçirdiğim 5 sene içinde 500'den fazla video yükledim ve de binlerce yorum alıp okudum. Yorumların YouTube'da ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok. Bu etkiyi daha net gösterebilmek için bu videoda kötü yorumlarla makyaj yaptım. ?? Tabii ki bugün böyle bir düzende kaliteli olduğunu düşündüğüm videolar çekebiliyorsam bunda yapıcı eleştiri içeren yorumlarınızın payı çok büyük. O yorumlar için çok teşekkür ederim. Daha iyi olmam için bu tarz yorumlarınızı her zaman okumak isterim. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. ??
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube
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