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"Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor" - Son Dakika

"Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor"

05.07.2021 11:15

"Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor" Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları...

"Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor"

Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor

SİVAS - Sivas'ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor

Sivas Merkez'e 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifa dağıttığına inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaların iyileşmesinde katkısı olduğu düşünülüyor.

Çeltek Baba Hamamında şifalı suyla duş alan hastalar daha sonra Türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği düşünülüyor. Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor. İl dışından da ziyaretçilerini ağırlayan Çeltek Baba Hamamında iyileştirilme çalışması yapılması isteniyor.

"Yatalak hastalar geliyor ayağa kalkıyor"

Türbeye ziyarete gelen Ragıp Yılmaz, suyun ve türbenin yatalak hastalara iyi geldiğinin söylendiğini belirterek, "Buraya ziyaret için geldim. Ziyarette de yıkandım çeşmeden. Buraya geldim burada da iki vakit namazımı kıldım. Suyu faydalı diye duyuyoruz küçük yaşlardan beri. İçmesi faydalı derler. Benim rahatsızlığımda rüyamda bir iki kez denk geldi. Gel buraya dediler bende geldim. Yatalak hastalara iyi geldiğini söylüyorlar. Onların gelip de ayağa kalkıp gittiğini söylüyorlar" dedi.

"Duyan geliyor"

Köy sakinlerinden Hüseyin Çapraz duyan insanların geldiğini söyleyerek, "Buraya gelen hastalar genelde felçli olanlar veya rahatsız olanlar Allah'ın izniyle şifa buluyorlar, görüyoruz, duyuyoruz da. Daha önceden de duymuştuk bunlar oluyor yani. Buraya bir bayan hasta geldi. O burada yıkandı ve ziyarete geçti. Ziyarete geçtikten sonra orada tabi okumuşlar biraz yatmış. Hiç kalkamıyordu tekrar kalktı, yürüdü, konuştu. Her taraftan duyan bilen geliyor" diye konuştu.

Şükrü Çaput ise, "Buraya en çok felçliler geliyor. Buradan soğuk su döküyorlar sıçradığında biraz iyi oluyor diyorlar. Burası daha güzel olsa, otel gibi bir şey olsa daha iyi olur. Gece gündüz geliyorlar buraya. Daha temiz daha bakımlı olsa daha iyi olur" dedi.

Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor
Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor
Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor
Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor

Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kötürüm gelen yürüyerek ayrılıyor' - Son Dakika


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