KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi.

KOÜ'de 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), 12. Çocuk Sağlığı Toplantısı düzenlendi.

KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda akademisyen katıldı.

Toplantıda, anne sütüne ilişkin yeni bilgiler, emzirmede sık rastlanan sorunlar, tamamlayıcı beslenme, beslenme alışkanlığı, oyun ve beslenmede tutum değişikliği, sporcu lisansında hekimin rolü ve çocuklarda temel yaşam desteği konuları ele alındı.

Kocaeli Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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