Koü'de Göktepe Bildirisine Müdahale!

Polisler tarafından öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe için bildiri dağıtmak isteyen Emek Gençliği üyeleri özel güvenlik tarafından saldırıya uğradı. Öldürülmesinin 23. yılında İletişim Fakültesi'nde Göktepe'yi anan üniversite öğrencilerine müdahale eden özel güvenlik, görüntü alan Evrensel Muhabiri Okan Başal'a da engel olmaya çalıştı.

ÖĞRENCİLER SAHİP ÇIKTI

"Metin gerçeği öğrenmek ve haberini yapmakta ısrarcı olduğu için öldürüldü. Biz iletişim öğrencileri olarak tüm baskılara rağmen gerçekte ısrarcı olmalı ve Metin gibi olmalıyız" denilen bildiriyi İletişim Fakültesi öğrencilerine ulaştırmak isteyen Emek Gençliği üyelerine sınavlarına girmek için orada bulunan öğrenciler sahip çıktı, güvenliğin saldırısına engel olmaya da çalıştı.