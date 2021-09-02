KOU Electromobile Takımı'nda ilk yarış heyecanı - Son Dakika

Kocaeli büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında teknoloji alanında desteklediği öğrenciler kendi tasarladıkları araçla Teknofest'te görücüye çıkacak. Üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, Teknofest öncesinde araçlarıyla Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele edecek. 4-5 Eylül tarihlerinde Körfez pistinde dereceye girmek için yarışacak KOU Electromobile Takımı, tasarladıkları aracı kendi elleriyle çekiciye yükleyerek yarışın yapılacağı alana taşıdı.

BÜYÜKŞEHİRDEN TAM DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik alanlarda ortak hizmet protokolü imzalanmıştı. Mekatronik ve Otomotiv kulüplerinin hayata geçirdiği Elektrikli Araç Projesi, TÜBİTAK'ın düzenlediği "Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları"na katılmak amacıyla gerçekleşen projeye Büyükşehir de sponsor olarak destek veriyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Yarışa hazırlanan ve aracın son kontrollerini ekibi ile birlikte yapan KOU Electromobile Takım kaptanları Yasin Torun ve Berkil Genç, yaptıkları çalışmayı anlattı. Kaptanlar, aracın tüm aşamalarını kendi ekipleriyle birlikte tasarladıklarını söyledi. Üretim aşamasını tamamladıkları araçlarıyla ilk kez bir yarışa katılacaklarını ifade eden genç kaptanlar, desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

82 KİŞİLİK DEV KADRO

KOU Electromobile Takımı, 46 ana ve 36 kişilik destek ekip olmak üzere

toplam 82 üyeden oluşuyor. KOU Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliğinden öğretim üyeleri, takıma danışmanlık yapıyor. Takımda 45 Otomotiv Mühendisliği, 29 Mekatronik Mühendisliği, 3 Makine Mühendisliği, 2 Enerji

Sistemleri Mühendisliği, 2 Elektrik Mühendisliği öğrencisi bulunuyor.

TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

KOU Electromobile Takımının hazırladığı araç, yarışların ardından 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te sergilenecek. Öte yandan KOU Electromobile Takımı, bu yıl 24 Nisan'da açıklanan Ön Tasarım Raporunda 83 Takım arasında 7. ve 21 Ağustos tarihinde açıklanan Teknik Tasarım Raporunda 64 Takım arasında 8. olarak büyük başarı sağladı.