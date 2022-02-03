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KOÜ'lü akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katıldı - Son Dakika

KOÜ'lü akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katıldı

03.02.2022 09:46
KOÜ'lü akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de düzenlenen Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) akademisyenlerinden oluşan takım, ABD'de düzenlenen Kar Heykel Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, Doç. Dr. Zekeriya Erdinç ve öğretim görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan heykel takımı, Minnesota eyaletinde 18-28 Ocak'ta düzenlenen yarışmada, "Dünyayı Boynuzlarında Taşıyan Anadolu Boğası" adlı eseri hazırladı.

ABD, Kanada, Meksika, Ekvador ve Almanya'dan heykel ekiplerinin katıldığı ve her yaştan yüzlerce sanatseverin ilgiyle takip ettiği şampiyonada sanatçılar, 3,5 metreküp ölçeğindeki sıkıştırılmış kar blokundan, kullandıkları özel ekipmanlarla amaçladıkları formu oluşturdu.

Doç. Dr. Konak, yaptığı açıklamada, Türk takımı olarak organizasyona ev sahipliği yapan tarihi Stillwater Köprüsü'nün yanında oluşturulan alanda, diğer sanatçılarla birlikte bir hafta süren çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Konak, hazırladıkları eserin büyük beğeni topladığını vurguladı.

Kaynağını Anadolu'dan alan Dicle ve Fırat nehirlerinin, boğanın boynuzlarını temsil ettiğini dile getiren Konak, bu düşünceden yola çıkarak yorumladıkları heykelde dünyayı boğanın boynuzları üzerinde gösterdiklerini bildirdi. Konak, eserlerinde boğayı boynuzları üzerinde duracak şekilde ters çevirerek betimlediklerini aktardı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu tür organizasyonlara bir süre katılamadıklarını belirten Konak, "Ülkemizin tarihi, kültürü ve sanatı çok zengin. Sahip olduğumuz değerler ne kadar çok temsil edilirse o kadar faydalı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye teşekkür eden Konak, üniversitenin desteğinin her zaman yanlarında olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOÜ'lü akademisyenler ABD'deki Kar Heykel Şampiyonası'na katıldı - Son Dakika


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