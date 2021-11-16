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KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi - Son Dakika

KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi

16.11.2021 10:19
KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi

Akıllı Şehir Kocaeli'de suyun yolculuğu KOÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencilerine İSU'da uygulamalı olarak anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Akıllı Şehirler" konu başlığında yer alan ''çevre'' çalışmalarına yönelik Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencilerini ağırladı. Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Gülsoy ile "Akıllı Şehirler" dersinin uygulamasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünde yaptı.

SUYUN AKILLI YÖNETİMİ

Uygulamalı derste Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı Süleyman Karabayır, Scada Şube Müdürü Murat Sönmez "Suyun Akıllı Yönetimi" hakkında detaylı bilgi verdi. Ana depolara gelen, bu depolardan abonelere iletilen içme suyunun yönetilmesinde ve kullanıldıktan sonra atık su olan suyun toplanmasında kullanılan elektronik teknolojilerden, sistemlerden ve yazılımlardan bahsedildi. Konular içme suyunun yönetimi için depolara ve isale hatlarına yerleştirilen sensörler ile suyun miktarı, basıncı ve debisinin anlık olarak izlendiği SCADA sistemi üzerinden gösterildi.

SCADA SİSTEMİ ANLATILDI

Ziyarette "Suyun Akıllı Yönetimi" için kullanılan SCADA sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu sistem ile içme suyu depolarının anlık olarak izlendiği, depoya su doldurulmasının bir yazılım algoritması ile sağlandığından bahsedildi. Yazılımın, sensörlerden bilgi alarak deponun otomatik olarak doldurulduğu, depo dolunca sistemin durduğu ve daha sonra depo boşaldığında yine sistemin otomatik olarak depoyu doldurduğu anlatıldı. Bu yazılım algoritmasının bütün depolarda uygulandığından anlık olarak SCADA üzerinden örnekler gösterildi.

İŞ GÜCÜ VE ENERJİDEN TASARRUF

Öğrencilere bu sistemin olmadığı durumlarda depoların 3 vardia ile kontrol edilmesi gerektiği, bu sistem ile hem işgücü hem de enerji tasarrufu edildiği konusu anlatıldı. Ayrıca, Scada Sisteminde anlık gelen alarmlar sayesinde arızlara anında müdahale edildiğinden ve suyun boşuna akmasının önüne geçildiğinden bahsedildi. Scada sisteminde ana hedefin içme suyu kaynaklarının korunması olduğundan ve tasarruf konusuna da dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

AYDA BİN NUMUNE, 20 BİN ANALİZ

Yine atık suyun yönetimi için terfi merkezlerine yerleştirilen sensörler sayesinde atık suyun miktarı ve debisinin anlık olarak izlendiği de SCADA üzerinden gösterildi. "Atıksuyun Akıllı Yönetimi" için kullanılan SCADA sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi.Öğrenciler daha sonrasında Laboratuvar binasını gezdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Burak Kızılöz içme suyu ve atık su analizleri hakkında detaylı bilgi verdi. Özellikle içme suyu kalitesinin, ayda 372 farklı noktadan ortalama 1000 numune alınarak ve Uluslararası Akredite Merkez Laboratuvarında ortalama 20.000 analiz yapılarak kontrol altında tutulduğu vurgulandı. Öğrencilerden içme suyu konusunda her hangi şikayetleri olduğunda mutlaka 185'i aramaları istendi.

REKTÖRE VE BAŞKANA TEŞEKKÜR

Öğrencilerden Aygün Çalışkan, Üniversite eğitimleri sırasında bilgisayar ve elektronik teknolojileri konusunda eğitim aldıklarını, bunların çalışma prensipleri ile ilgili bütün teorik bilgileri öğrendiklerini, mezun olmadan önce öğrendikleri teorik bilgilerin pratiğini görmenin, özellikle içme suyunun dağıtımı ve atık suyun toplanmasında bunları yerinde görmenin kendilerini mutlu ettiğinden bahsetti. Çalışkan, ''Bugün dersin uygulamasında özellikle otomasyon sistemleri ile enerjinin optimum kullanıldığı ve çevrenin korunduğunu uygulamaları yerinde gördük'' dedi. Özellikle içme suyunun kalitesinin takip edilmesini görmekten mutluluk duyduğunu, kendilerinin de musluktan su içtiğini söyledi. Öğrenciler bu imkanı sağlayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi - Son Dakika


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