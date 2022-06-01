KOÜ Tıp Fakültesi girişi asfaltlandı - Son Dakika
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KOÜ Tıp Fakültesi girişi asfaltlandı

KOÜ Tıp Fakültesi girişi asfaltlandı

01.06.2022 12:29

Kocaeli Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil ve polikliniklerin ana girişi asfaltlandı.

KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil ve polikliniklerin ana girişindeki hasta ve hasta yakınlarının sıklıkla kullandığı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından asfaltlandı. Deforme olan asfalt trimer kazısı ile kazındı. Ardından ekiplerce sıcak asfalt serimi yapılarak vatandaşların sıklıkla kullandığı alan konforlu bir hale getirildi.

500 TON ASFALT SERİLDİ

KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil ve polikliniklerin ana girişine Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 500 ton asfalt serimi yapıldı. Araç ve yayaların yoğun bir şekilde kullandığı güzergâh asfaltlanarak vatandaşların KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi acil ve polikliniklerine daha konforlu bir şekilde erişim sağlaması sağlandı.

OTOPARK VE YÜRÜYEN MERDİVEN

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi binlerce hasta ve yakınının gün içerisinde gelip-gittiği bir bölge. Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe'de 5 bin 300 metrekarelik alan üzerinde açık otopark otoparktan polikliniklere vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yürüyen merdiven ve asansör geçtiğimiz yıllarda yapılarak hizmete sunuldu.

Kaynak: Bültenler
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