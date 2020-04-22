KOÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilsen Bilgili: "Türkiye turizmde salgını fırsata çevirebilir" - Son Dakika
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KOÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilsen Bilgili: "Türkiye turizmde salgını fırsata çevirebilir"

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.

KOÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilsen Bilgili:

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili, dünyada ilerleyen dönemde turistlerin pandemiye rağmen gezmek isteyip doğa ve sağlık turizmine olan ilgisini arttıracağını belirterek, bu anlamda Türkiye'nin süreci fırsata çevirebileceğini söyledi.

Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlamasının geldiğini hatırlatarak, bu anlamda turizmin tanımının değiştiğini bildirdi.

Seyahat kısıtlamasının ülkeler arasında bir süre daha devam edebileceğini dile getiren Bilgili, "Bilim insanlarını takip ettiğimizde uzunca bir dönem seyahat engelinin olabileceğini ve sosyal mesafenin süreceğini görüyoruz. Özellikle kitle turizmini etkileyecek." diye konuştu.

"Pandemiyle beraber belki de turistin tanımında bile farklılıklar olacak"

Dünyanın çeşitli yeniliklere ayak uydurmaya çalıştığı bir dönemden geçildiğini anlatan Bilgili, salgın dolayısıyla her sektörün işlerini elektronik ortama taşımaya çalıştığını söyledi.

Bilgili, dijital çağın hayata girişiyle dijital dönüşümün dünyada başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Günümüzde etkinlik adına açılan yeni sektörlerde online satın alma var. Bunların donanımlarına sahip olup dünyanın istediğiniz yerindeki etkinliğe sanal gerçeklikle erişebiliyorsunuz. Bunu satın alabiliyorsunuz. Pandemiyle beraber belki de turistin tanımında bile farklılıklar olacak. Düzenlenen o etkinlikler de turizm içinde tanımlanan faaliyetler. Oralara yönelik satın alma faaliyeti gösteren herkes de bir çeşit turist konumundalar. Dünyanın birçok müze ve ören yerinin mobil uygulamalar aracılığıyla ücret karşılığı ziyaret edebiliyorsunuz. Dünyada bu tarz salgınlar ve savaşlar nedeniyle seyahat kısıtlaması oluşunca online satın almalara yönelimin olması söz konusu. Dünyanın geleceğinde turizm hareketliliğinin online olarak değişimi olabilir. Bu evrilme görülüyor."

"Pandemi sürecinde sağlık ve doğa turizminde öne çıkabiliriz"

Türkiye'nin konumu, doğal güzellikleri, tarihi geçmişi, gastronomi çeşitliliği gibi birçok açıdan çok güzel bir ülke olduğunu belirten Bilgili, salgının uzun sürmesi durumunda Türkiye'nin dünya turizm endüstrisinde ciddi bir avantaja sahip olduğunu kaydetti.

Bilgili, dünyada insanların ilerleyen dönemlerde pandemiye rağmen gezmek isteyeceğini ifade ederek, "Deniz kum güneş yerine turistler doğa, kültür, eko ve gastronomi turizmini tercih etmeye başlamıştı. Pandemiyle bu daha da artacak. İnsanlar belki izole olmuş köye gidip tatil yapmak isteyecek veya koronavirüs olmayan bir yaylada vakit geçirmek isteyecek. Bunun için çok zenginiz, inanılmaz altyapımız var." ifadesini kullandı.

Devletin ve özel sektörün turizm altyapısını geliştirmek için girişimleri olduğunu dile getiren Bilgili, "Pandemi sürecinde ülkemizin sağlık sisteminin güçlülüğü görüldü. Geleceğe dönük olarak dünyada insanlar sağlık sistemi iyi olan ülkelere gidecek. Sağlık, dünyadaki en önemli turizm çeşidi ve Türkiye'nin de buradan ciddi pay aldığı bir turizm çeşidi. Sağlık ve doğa turizmi anlamında pandemi dolayısıyla ciddi bir yükseliş olabilir. Bunu ülke olarak iyi sunmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık alanında gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösterdiğini belirten Bilgili, bu süreçte Türkiye'nin kendi yetkinliğini gördüğünü söyledi.

Bilgili, insanların salgın sürecinde izole alan ve konfor aradığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlık merkezleri ve bu merkezlere yakın olarak insanların konforlu yaşayabileceği alanlar... Bunun için Türkiye'nin her bölgesi avantajlı. Bunları çok iyi kullanabiliriz. Ulaşımda iyi bir altyapımız olduğu için ülkemizin bir yerinden bir yerine insanları iyi bir şekilde ağırlayabiliriz. Son dönemde yaşadıklarımıza bakıldığında birçok şeyi kısa sürede ülke olarak fırsata çevirdik. Bu bağlamda önümüzde önemli fırsatlar var. Bu fırsatları kullanmamız mümkün. Ülkemiz bunu hızlı şekilde kullanacaktır.

Araştırmalardan yola çıkarak pandemi nedeniyle kitle turizminde azalış olacağını daha çok doğa ve sağlık turizmine yönelik artış görüleceğini öngörüyorum. Sağlık merkezlerimize yakın olan yerlerde konaklama hizmeti sunarak ciddi anlamda ülkemize turist çekebiliriz. 2020'de turizmde beklenen düşüşü bir nebze de olsa azaltma ihtimaline ve potansiyeline sahibiz. Geleceğe dönük olarak da sağlık ve doğa turizminde öne çıkabiliriz."

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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