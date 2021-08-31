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Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim! - Son Dakika

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

31.08.2021 15:08
Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!, System.String[]

AŞK POZLARI SERGİLİYORLARKardashian- Jenner ailesinin en sakin üyesi olarak bilinen Kourtney Kardashian bir süredir Travis Barker ile çok göz önünde bir ilişki yaşıyor.

<a class='keyword-sd' href='/kourtney-kardashian/' title='Kourtney Kardashian'>Kourtney Kardashian</a>'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
AŞK POZLARI SERGİLİYORLAR

Kardashian- Jenner ailesinin en sakin üyesi olarak bilinen Kourtney Kardashian bir süredir Travis Barker ile çok göz önünde bir ilişki yaşıyor. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, yeni sevgilisi Barker ile birlikte İtalya'nın tarihi Venedik kentinde düzenlenen üç günlük bir moda etkinliğine katıldı. Orada bir yandan kentin güzelliğinin keyfini çıkaran Kardashian, bir yandan da Barker ile aşkın doruklarında geziyor. Çift, sürekli olarak paparazzilerin takibinde ve bunu da bilerek aşk dolu görüntüler sergilemekten çekinmiyorlar.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

ÇOCUKLARININ BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

42 yayındaki Kourtney Kardashian'ın dokuz yıllık bir ilişki yaşayıp üç çocuk sahibi olduğu eski sevgilisi Scott Disick'ten ise aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftin sergilediği görüntülere eleştiri geldi. Üstelik Disick bu eleştirilerine Kardashian'ın kendisinden ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Younes Bendjima'yı da katmaya çalıştı. Fakat hiç beklemediği bir karşılık aldı. Scott Disick'in, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın aşk pozlarına tepki olarak gönderdiği direkt mesajı da Younes Bendjima, sosyal medyadan gözler önüne serdi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

'O MUTLU OLDUĞU SÜRECE BENİM İÇİN SORUN YOK'

Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın İtalya'da çekilen bir fotoğrafını Bendjima'ya gönderdi ve görüntüyü eleştiren bir mesaj yazdı. Bunun üzerine Younes Bendjima, hem Disick'in bu mesajını hem de ona verdiği mesajı, Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Kourtney Kardashian'ın iki yıl birlikte olduğu Younes Bendjima "O mutlu olduğu sürece benim için fark etmez" diye yanıt verdi Scott Disick'in bu eleştiri dolu mesajına.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT ALDI

Buna ek olarak Scott Disick, gönderdiği mesajda "Kardeş bu ne, İtalya'nın ortasında?" diye bir satır vardı. Younes Bendjima mesajın bu kısmına ise "Ben senin kardeşin değilim" diye yanıt verdi. Her ne kadar 38 yaşındaki Disick'ten 10 yaş genç olsa da Bendjima'nın bu konuda daha olgun davrandığı ve onun kötü eleştirilerine daha mantıklı bir yanıt verdiği belirtildi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Bir dönem arkadaş olan sonra aralarında bir aşk doğan Kourtney Kardashian ile Travis Barker, geçtiğimiz haftalarda da yine iddialı bir Instagram paylaşımı nedeniyle gündem olmuşlardı. Geçirdiği uçak kazasının ardından 13 yıl uçağa hiç binemeyen Barker, Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın özel jetiyle yaptığı yolculuk sonrası sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşıp mesajına da "Seninle her şey mümkün" yazmıştı.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Bir süredir Kourtney Kardashian ile mutlu bir ilişki yaşayan Travis Barker, 13 Eylül 2008'de Güney Carolina'dan Los Angeles'a özel bir jetle dönmeye hazırlanırken korkunç bir kaza yaşandı. Uçakta Barker'a, arkadaşı DJ Adam Goldstein, koruması Charles Still ve asistani Chris Baker eşlik ediyordu. Uçak havalanmaya hazırlanırken lastiklerinden biri patladı. Önce pistten çıkıp otoyola girdi, oradan da yol kenarındaki bir sete çarptı. Uçak alev aldı.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

PİLOT VE YARDIMCISI DA HAYATLARINI KAYBETTİ

Pilot Sarah Lemmon ve yardımcı pilot James Bland, alev alan uçakta duman zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetti. Koruma Still ile asistanı Baker da kazada hayatını yitirenler arasındaydı. Travis Barker ile DJ Goldstein, alev alan uçaktan son anda canlarını kurtardı. Kazada vücudu ciddi şekilde yanan Barker, iyileşebilmek için 26 kez operasyon geçirdi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

26 OPERASYON GEÇİRDİ

Barker da o günden bu yana, yani tam 13 yıldır uçağa binmedi. Fakat onun bu en büyük korkusunu yenmesine Kourtney Kardashian aracı oldu. Çift, Meksika'ya Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın sahip olduğu özel jetle uçtu. 72 milyon doları aşkın bir değeri olduğu belirtilen uçağı sadece Kylie Jenner kullanmıyor. Ablalarının da o jetle seyahat etmesine izin veriyor genç milyarder. Travis Barker ve Kourtney Kardashian'a yakın bir kaynak, ünlü müzisyenin yolculuk öncesi çok gergin olduğunu belirtti. Barker'a en büyük destek ise sevgilisi Kardashian'dan geldi anlatılanlara göre.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Barker ile 41 yaşındaki Kardashian'ın ilişkileri başlamadan önce arkadaş oldukları sonra aralarında bir aşk doğduğu biliniyor. Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
DISICK İLE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Çifte yakın bir kaynağın People dergisine anlattığına göre Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Kardashian, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk annesi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası. Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın yeni bir aşk yaşamalarına rağmen önceliği çocuklarına verdiği belirtildi.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
AİLESİ BU İLİŞKİYE ONAY VERMİYOR

Scott Disick, geçen yılın sonbahar aylarından bu yana 20 yaşındaki Amelia Hamlin ile birlikte. Genç kızın annesi TV yıldızı Lisa Rinna ile babası oyuncu Harry Hamlin'in ise bu ilişkiye sıcak bakmadığı biliniyor.

Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!
Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim!

Kourtney Kardashian, Scott Disick, İtalya, Travis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kourtney Kardashian'ın iki eski sevgilisi birbirine girdi: Ben senin kardeşin değilim! - Son Dakika Magazin


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