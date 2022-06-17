Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını - Son Dakika
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Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

17.06.2022 10:18

Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

AKSARAY - Aksaray'da müstakil evinin bahçesinde kovalarla kenevir yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Tavil U.isimli şahsın kenevir yetiştirerek uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şahsı ve ikametini takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda kovalara ekilmiş 57 kök kenevir bitkisi, 350 gram kubar esrar, 3 adet haşhaş kozası, 50 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Tavil U. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını
Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını
Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını
Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kova kova kenevir ekimine jandarma baskını - Son Dakika

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