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Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor - Son Dakika

Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor

18.11.2021 11:12
Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde güz renklerinin hakim olduğu Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine huzur veriyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde güz renklerinin hakim olduğu Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerine huzur veriyor.

Sararan yapraklarıyla görsel şölen sunan, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan Kovada Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Ziyaretçilerine, görsel şölenin yanı sıra yürüyüş, fotoğrafçılık gibi imkanlar sunan milli parka, doğaseverler ilgi gösteriyor.

Şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, bünyesinde 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.

Parkın içinde çeşitli yırtıcı hayvanların tahniti ile oluşturulan müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan"

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Hasan Eryiğit, AA muhabirine, alanın 1970'de milli park ilan edildiğini söyledi.

Orman ve göl ekosistemini barındırdığı için alanın milli park ilan edildiğini belirten Eryiğit, "Gölün eşsiz bir peyzaj bütünlüğü var. Kovada Gölü Milli Parkı, fauna ve flora için önemli, biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alanımız. Bitkiler açısından alanda yapılan en son çalışmalarda, 361 bitki türü tespit edilmiş, bunun 28'i endemik tür." diye konuştu.

Eryiğit, 1940'ta yapılan araştırmada alanda Anadolu parsı, alageyik ve karacanın yaşadığının tespit edildiğini dile getirdi.

"Her mevsim farklı görsel sunuyor"

Halen Kovada Gölü Milli Parkı'nda, vaşak, çakal, kurt gibi memeli türlerin bulunduğunu ifade eden Eryiğit, şöyle konuştu:

"Kovada, tabiat ve doğa turizmi açısından da zengin. Ziyaretçilerimiz, alanda doğa yürüyüşü, bunun yanında yaban hayatı gözlemciliği yapıyorlar. Son yıllarda ziyaretçi sayısında artış yaşanıyordu ancak salgın ve orman yangınları nedeniyle ormanlara giriş yasağıyla bu sayıda biraz düşüş yaşandı. Ekim sonu itibarıyla Kovada'yı 10 bin 500 kişi ziyaret etti. Buraya ziyaretçiler dört mevsim geliyor çünkü her mevsim farklı görsel sunuyor. Özellikle sonbaharda eşsiz bir renk cümbüşü sunduğundan yoğun ziyaretçi alıyor. Kurum olarak, koruma dengesi gözeterek yatırımlar yapıyoruz. Bu tür doğal alanlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Eryiğit, bölgenin su kuşlarının barınması açısından da önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor
Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor
Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor
Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor
Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor

Kovada Gölü, Eğirdir, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovada Gölü Milli Parkı her mevsim farklı güzellikler sunuyor - Son Dakika


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