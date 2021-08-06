Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi
06.08.2021 19:25
Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildiİlçemizde Jandarma ekipleri bazı ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi.
Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildiİlçemizde Jandarma ekipleri bazı ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovada Gölü Milli Parkı'ında ormanlık alanda ve ilçedeki diğer ormanlık alanlarda havadan denetim yaptı.
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26.05.2022 20:17:35. #1.11#
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