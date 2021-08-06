Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi

06.08.2021 19:25
Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi

Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildiİlçemizde Jandarma ekipleri bazı ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi.

Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildiİlçemizde Jandarma ekipleri bazı ormanlık alanlarda drone ile denetim gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovada Gölü Milli Parkı'ında ormanlık alanda ve ilçedeki diğer ormanlık alanlarda havadan denetim yaptı.

YORUMLAR
500
Yığılca'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi Yığılca'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi Ayvalık'ta faili meçhul cinayeti jandarma aydınlattı Ayvalık'ta faili meçhul cinayeti jandarma aydınlattı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: Habermetre

Hisarcık, Jandarma, Drone, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 20:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kovada Gölü'ndeki Ormanlık Alanlar Drone ile Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement