Kovadan Sofraya Bal Eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovadan Sofraya Bal Eğitimi - Son Dakika

Kovadan Sofraya Bal Eğitimi

6 saat önce

Karabük Tarım ve orman Müdürlüğü tarafından "Kovadan Sofraya Bal Eğitimi" düzenlendi.

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Karabük Tarım ve orman Müdürlüğü tarafından "Kovadan Sofraya Bal Eğitimi" düzenlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karabük Halk Eğitim Merkezi işbirliği kapsamında düzenlenen 72 saat süreli arıcılık kursunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.


İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımlarıyla gerçekleşen eğitimde; kursiyerler, arı kovanlarının açılması, çerçevelerin kontrol edilmesi, uygulamalı olarak ilaçlama ve besleme işlemlerine bizzat katılım sağladı, teorik bilgileri pekiştirildi.


Uygulama eğitiminin ardından, balın süzme işlemlerini görmek amacıyla bal dolum ve paketleme tesisi ziyaret edildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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