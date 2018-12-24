Kovalama Sonucu Durdurulan Araçtan Tarihi Eser ve Uyuşturucu Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp, kovalamaca sonucu durdurulan araçtan tarihi eserler ve uyuşturucu çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp, kovalamaca sonucu durdurulan araçtan tarihi eserler ve uyuşturucu çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibini yaptıkları bir araca dur ikazı yaptı. Polisin dur uyarılara rağmen kaçmaya devam eden araç, kovalamaca sonucunda Kuştur uygulama noktası karşısında durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.70 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 14 adet 919 mm çapında fişek, tarihi eser niteliğinde 78 adet üzerinde çeşitli sembol bulunan madeni para, 5 adet insan simgesi bulunan madeni para,1 adet eski dönemlere ait kefeli terazi, 2 adet yontulmuş eski taşlar, 1 adet yüzük ele geçirildi. Araçta bulunan C. Ş, C.B. ve S.Ş isimli 3 şahıs gözaltına alındı. - AYDIN

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