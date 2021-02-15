Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım - Son Dakika
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Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım

Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım

15.02.2021 02:55

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı. 1.43 promil alkollü olduğu saptanan sürücü Ahmet R. (20), kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eve geç kalıyordum, kaçtım" dedi.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 01.45 sıralarında şüphelendiği 01 BAR 61 plakalı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, kaçmaya başladı. Peşine taktığı polis ekipleri ile birlikte Seyhan ilçesine geçen otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Yeşilyurt Mahallesi 70174 Sokak'taki evinin önünde yakalandı. İsminin Ahmet R. olduğu belirlenen sürücü ile otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

ALKOL METREYİ DEFALARCA ÜFLEDİ

Alkol testinde kullanılan alkol metreye gerektiği uzunlukta üflemeyi başaramayan sürücü, polisin uyarısına rağmen defalarca üflemek zorunda kaldı. Arka arkaya denemeler neticesinde alkol metreye doğru üflemeyi başaran Ahmet R.'nin 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gazetecilerin "Neden kaçtın" diye sorması üzerine ise Ahmet R., "Eve geç kalıyordum, kaçtım" diye cevap verdi. Gözaltına alınıp, Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet R.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından trafik, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ise idari yönden para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım - Son Dakika


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