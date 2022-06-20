Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı

20.06.2022 14:56

Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktıKAYSERİ Kayseri'de polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke bulundu.

Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı

KAYSERİ Kayseri'de polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın otomobil ile uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edindi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler otomobilin yerini tespit etti. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden bir miktar uyuşturucu, 137 adet sentetik uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve 35 adet tarihi sikke bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, otomobil sürücüsü Ö.T., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Durdurulan araçta ve pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi Durdurulan araçta ve pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi Şüpheli araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı Şüpheli araç kovalarken kaza yapan Yunus Timindeki 1 polis yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kovalama sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve tarihi sikke çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement