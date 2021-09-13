Kovalama sonucu yakalandı, üzerinden kokain çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de polis kovalamacası sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin durumundan şüphelendiği bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın üst aramasında 23,29 gram gelen kokain ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR