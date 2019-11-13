Son Dakika Haberleri: Kovalamaca ile durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Kovalamaca ile durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de otomobille polisin ihtarına uymayıp, kaçan Fahrettin D. (35), kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kovalamaca ile durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de otomobille polisin ihtarına uymayıp, kaçan Fahrettin D. (35), kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada eroin, kokain, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Fahrettin D., kullandığı otomobille, yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken, Fahrettin D. gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramada tabanca, pompalı tüfek, 12,56 gram eroin ve 2,12 gram kokain ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Fahrettin D.'nin kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet ile örgüt kurma suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
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