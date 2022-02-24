Kovalamaca ile yakalandı, "Gazeteyi yedireceğim" deyip basını tehdit etti - Son Dakika
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Kovalamaca ile yakalandı, "Gazeteyi yedireceğim" deyip basını tehdit etti

24.02.2022 21:27

Aksaray'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli emniyeti alarma geçirdi.

Aksaray'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Şahsın kaçtığı bölge abluka altına alınırken, kovalamaca anı anbean araç kamerasına yansıdı. Kısa süren kovalamaca ile yakalanan şüpheli, "Gazeteyi yedireceğim" diyerek kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını tehdit etti. 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsa 'dur' ihtarında bulundu. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şahıs yaya olarak kaçmaya başlarken, bekçiler telsizle durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine anonsla bildirdi. Anons üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Resmi asayiş ekibinin şahsı kaçarken görmesi üzerine şahıs ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca anı araç kamerasına anbean yansıdı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheli 815 sokakta kıskıvrak yakalandı. Kaçan şüphelinin Cuma T. (30) olduğu tespit edilirken, gözaltına alınarak ekip otosuna götürülen şüpheli burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce saldırdı, sonra da "Gazeteyi yedireceğim" diyerek tehdit etti. Üst araması yapılan Cuma T. polis otosuna bildirilerek emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamasında Cuma T.'nin yağma, tehdit, yaralama ve askeri kanuna muhalefet suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Cuma T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can/ İHA)

Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti
Kovalamaca ile yakalandı, Gazeteyi yedireceğim deyip basını tehdit etti

YORUMLAR
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Tragger, Aksaray, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kovalamaca ile yakalandı, 'Gazeteyi yedireceğim' deyip basını tehdit etti - Son Dakika


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