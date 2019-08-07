Son Dakika Haberleri: Kovalamaca karakolda bitti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kovalamaca karakolda bitti

1 saat önce

Kovalamaca karakolda bittiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinin önünde bulunan demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar kovalamaca sonucu emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kovalamaca karakolda bitti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinin önünde bulunan demir parçalarını çalan at arabalı hırsızlar kovalamaca sonucu emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olay Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir mobilya imalat atölyesinin önünde bulunan büyük demir parçaları at arabasının üzerine yüklerken etraftaki vatandaşlar tarafından fark edilen, A.R.A. (48), N.Y. isimli şüpheliler at arabasıyla olay yerinden ayrıldılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak şahısları buldu. Polisleri gören A.R.A. at arabasını ve yanındaki kadınla çocuğu bırakarak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli polis aracına alınarak hırsızlık yaptığı at arabasının başına getirildi. Yakalanan iki kişi polisler tarafından gözaltına alınırken, at arabası için İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri olay yerine gelerek at arabasını ve atı zabıta müdürlüğüne götürdü. Çalınan demir parçalarının sahibini bulabilmek için Emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Murat Erat, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Bu çekirdek çifte değil yolda kavrulmuş Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 11:06:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kovalamaca karakolda bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]