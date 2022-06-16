Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı

16.06.2022 11:40
Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Afyonkarahisar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan otomobilde binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan otomobilde binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucunun getirileceği aracı takibe alan ekipler otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonrası Şuhut Kavşağı'nda yakalandı. Araçta arama yapan ekipler 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,5 gram metamfetamin, 11 bin 865 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan B.B. ve E.N.A isimli kadınlarla T.K., K.Ç., O.K. ve E.D., gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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