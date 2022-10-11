Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika
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Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı

11.10.2022 00:57
Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bekçilerin dur ihtarına uymayan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücüye ve araç sahibine toplam 7 bin 348 lira para cezası kesildi.

Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerinde denetimlerde bulunan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, bir otomobile dur ihtarında bulundu. Durmayarak kaçan otomobil, yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrası Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi tarafından Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı sonunda durduruldu. Olay yerine gelen trafik polisleri, 19 yaşındaki sürücü O.S.'nin ehliyetinin olmadığını tespit etti. Sürücü O.S. ve araç sahibine toplam 7 bin 348 lira para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamaca sonrası yakalanan sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika
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