Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

23.02.2022 16:58
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından kovalamaca sonrası durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından kovalamaca sonrası durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bugün Yunusemre ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 parça halinde 10 kilo 400 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. - MANİSA

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Uyuşturucu, Yunusemre, Manisa, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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