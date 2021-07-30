Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta 2 kilo 250 gram skunk maddesi ile 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 4 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram skunk maddesi, 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA