Kovalamaca Sonucu Durdurulan Araçtan Düzensiz Göçmenler Çıktı
32 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilden 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen çıktı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilden 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen çıktı.
Polis ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine ilçe merkezinde bir otomobili durdurmaya çalıştı. Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Bir süre yaşanan takibin ardından önünü kesen polis aracına çarparak duran otomobilden 11 düzensiz göçmen çıktı.
Ekipler, 5'i çocuk 11 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Gözaltına alınan sürücü E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:22 Kaynak: AA
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