Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi

Adana 'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan motosikletin çalıntı ve plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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