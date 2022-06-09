Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi

09.06.2022 06:48

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan motosikletin çalıntı ve plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan motosikletin çalıntı ve plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, motosiklet üzerindeki iki kişiye durumundan şüphelenince "dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin ikazına aldırmayan şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ara sokaklara girerek bir süre daha kaçan şüpheliler, Güney Kuşak Bulvarı'nda yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler, aracın çalıntı ve plakasının sahte olduğunu belirledi.

Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi - Son Dakika
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