Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi

04.03.2022 16:24
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dur ihtarına uymayan otomobilde onlarca çalıntı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dur ihtarına uymayan otomobilde onlarca çalıntı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta, yapılan aramada, 2 adet inverter marka asansör güç kaynağı, 2 adet asansör kumanda ana kartı, 2 adet çelik jantlı araç lastiği, 1 adet akü, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kutu içerisinde lokma takımı, 1 adet teyp, 4 adet hoparlör, 30 adet anahtar, 10 adet tornavida, 1 adet İngiliz anahtarı, 1 adet kerpeten, altın olduğu değerlendirilen 2 adet sarı renkte bilezik, 2 adet sarı renkli kolye ve 1 adet gümüş renkli kolye ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Karaköprü, Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çalıntı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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