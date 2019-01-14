Son Dakika Haberleri: Kovalamaca Sonucu Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kovalamaca Sonucu Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

37 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışanların içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin takibi sonucu durduruldu.

Kovalamaca Sonucu Durdurulan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışanların içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda 25 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. 

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Nizip- Gaziantep karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli kişi ve araçlar üzerinde denetimler yaptı. Kontrol noktasını fark eden bir otomobildekilerin tali yola girerek kaçmaya çalıştığını gören ekipler otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca ile Fırat Mahallesi'nde otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.E.'yi yakalayan ekipler, yaptığı arama sonucunda 25 gram eroin ele geçirdi. Polis A.E. ile otomobildeki H.Ç. ve İ.D.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Polis, Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa
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