Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Otomobilin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.
Mahalle çıkışında durdurulan aracın sürücüsü M.O, gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, 15 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Aydın, Güncel
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