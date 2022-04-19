Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

19.04.2022 12:57
Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durumundan şüphelendiği ve takibe aldığı bir otomobil "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Otomobil ile kaçan şüpheliler Volkan G. ile Cihan G., Kurtuluş Mahallesi'nde polis ekiplerinin aracına çarpınca yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Volkan G.'nin çeşitli suçlardan toplam 16 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı, Cihan G'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan G. tutuklanırken Cihan G. serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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