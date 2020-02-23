Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda suçtan aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde metruk binaya giren ve polisi görünce kaçan Y.A. (15) ve Ş.A. (24) kardeşler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, 53 suçtan aranan ve 43 dosyadan firari olduğu belirlenen Ş.A'yı ve 4 suçtan dosyası bulunan ve firari olan kardeşi Y.A'yı suçüstü yakalamıştı.

Fatih Mahallesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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