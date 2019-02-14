Son Dakika Haberleri: Kovalamaca Sonucu Yakalanan 2 Tavuk Hırsızı Tutuklandı

Kovalamaca Sonucu Yakalanan 2 Tavuk Hırsızı Tutuklandı

1 saat önce

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, tavuk çiftliğinden 14 tavuk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kovalamaca Sonucu Yakalanan 2 Tavuk Hırsızı Tutuklandı, System.String[]
Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, tavuk çiftliğinden 14 tavuk çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Sanayi Sitesi yakınlarındaki tavuk çiftliğinden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 14 tavuk çalarak, çuvala koyup, kaçan 5 kişiyi tespit ettikten sonra kısa süre sonra kovalama sonucu yakaladı. Gözaltına alınan S.B. (17), Ö.A. (17), B.S. (19), R.E. (19) ve U.Y. (17), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tavuklar ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.B. ve Ö.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.S., R.E. ve U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: DHA

Gelibolu, DHA, Çanakkale, 3. Sayfa
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