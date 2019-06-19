Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

3 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirirken polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirirken polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 501,1 gram bonzai ele geçirilirken zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğündeki Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T. isimli zanlının, geçen pazartesi günü, İstanbul'dan Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Akhisar'daki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde önlem alan ekipler, şüphelinin yer aldığı otomobili beklemeye başladı. Bölgeye gelen M.T.'nin kullandığı otomobili, polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak M.T. uyarıya rağmen kaçmaya başladı. Otomobilin sağ ön yolcu koltuğundaki M.A. ise bu sırada camı açarak, içinde 501,1 gram bonzaiyi poşetini yırtarak asfalta döktü. Polis aracına da çarparak kaçan zanlılar, polisin takibiyle yakalandı. Yola atılan uyuşturucu toplandı. Gözaltına alınan zanlılar ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı? İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]