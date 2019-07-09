Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Kovalamaca sonucu yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla aranan ve Isparta'da gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]
Antalya, Isparta, Alanya, Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla aranan ve Isparta'da gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alanya ilçesinde çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, çalıntı olduğu öğrenilen 07 HJN 47 plakalı hafif ticari araçla gittikleri Isparta'da polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayınca takibe alındı.
Polislerin, ekip otomobili ile çarpması üzerine, hareketsiz kalan araçlarından çıkan hırsızlık zanlıları, bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Havaya ateş edilerek durdurulan O.Ö. (22), A.O.B. (19) ve İ.Ş. (23) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Alanya'daki iş yerlerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi.
Alanya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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