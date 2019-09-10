Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi

1 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak yaklaşık 3 kilometre boyunca kovalanarak yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak yaklaşık 3 kilometre boyunca kovalanarak yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gazihandede Mesire Alanı yakınlarında silah seslerinin geldiğini duyan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine yakın olan jandarma ekipleri, S.A. ile S.S. isimli iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobil ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Jandarma ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet seri numarası silinmiş av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan çevrilme seri numarası silinmiş tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet tabanca şarjörü ve 37 adet mermi ele geçirildi. Silah ve bıçaklar muhafaza altına alınırken S.A. ile S.S. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma... Teslim olan pkk'lı: çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kovalamaca sonucu yakalanan araçta silahlar ve bıçaklar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]