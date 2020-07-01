Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Burdur'da kovaladığı şüphelinin kendisine tekme atması sonucu dengesini kaybedip düşerek kaldırıma başına çarpan polis memuru Selcan Akbaş, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün şehit oldu.



Olay, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. (16) olduğu belirlenen şüpheli, iddiaya göre polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akbaş, Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki muayenesinde Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi atına alındı. Durumu ağırlaşan Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Yapılan tedavilere cevap vermeyen polis memuru Selcan Akbaş'ın 25 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşmişti.



Burdur Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada ise Akbaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Şehidimiz polis memuru Selcan Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınları ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehidimizin cenazesi bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Pınarbaşı şehitliğine defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı. - BURDUR