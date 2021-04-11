Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar - Son Dakika

DÜZCE'de çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde 01 EEH 89 plakalı otomobili gören polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Abdülkadir S. ve Kudret K. gözaltına alınırken, hırsızlık suçlarından arandıkları, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.