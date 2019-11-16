Son Dakika Haberleri: Kovalamacada durdurulan astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı
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Kovalamacada durdurulan astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

DÜZCE'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kovalamacada durdurulan astsubayın otomobilinden uyuşturucu çıktı, System.String[]
DÜZCE'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü astsubay M.K. ile yanındaki kadın arkadaşı gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine tespit ettiği otomobili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücü kaçmaya başladığı otomobil, D-655 Karayolu Karaca Kavşağı mevkisinde yol kesilerek, durduruldu.

Otomobil sürücüsü M.K. ile kadın arkadaşı Z.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. M.K.'nin Sakarya'da görevli astsubay olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.


- Zce
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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