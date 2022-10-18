Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: "Ben sürmüyordum" - Son Dakika
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Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: "Ben sürmüyordum"

18.10.2022 15:06
Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: "Ben sürmüyordum"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan aracın sürücüsü, alkollü çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan aracın sürücüsü, alkollü çıktı. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü Ömer Lütfü G.(23)'nin 1.3 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi, Mobilya Sanayi bölgesinde devriye atmaya başladılar. Devriye esnasında 16 AVN 585 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan şüphelenen ekip, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Araç, polisi görünce hızla uzaklaşmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yakalandı.

"Ben Sürmüyordum"

Polis ekiplerince yapılan tespite rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü Ömer Lütfü G., "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum ben yarın." dedi. Yapılan alkol testi sonucu sürücünün 1.3 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamacada yakalanan alkollü sürücü: 'Ben sürmüyordum' - Son Dakika

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